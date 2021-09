Reggio Calabria, Klaus Davi ad Arghillà: “la città è impoverita, l’isola pedonale in via Marina ha provocato un disastro. E alle elezioni Castorina non ha agito da solo” [FOTO e VIDEO]

14 Settembre 2021 16:06

Reggio Calabria, Klaus Davi ad Arghillà: “la città è impoverita, dove sono le istituzioni? Come mai il Ministro degli Interni non viene a visitare questi luoghi di degrado?”

Si è svolta questa mattina, nella Piazzetta di Arghillà, la conferenza stampa sul tema “La distruzione di Reggio a opera di dilettanti irresponsabili”, organizzata da Klaus Davi. Il noto massmediologo è stato duro contro l’amministrazione Falcomatà: “sono degli incapaci, non hanno nessun progetto per la città ed oltretutto hanno manipolato i voti con Castorina. Sono sicuro, l’esponente del Pd, non ha agito da solo, sicuro avrà avuto qualche complice nel quartiere di Archi”. “La città è impoverita – prosegue- l’isola pedonale in via Marina ha provocato un disastro: secondo i nostri dati i commercianti hanno perso il 50% degli introiti”. “In città c’è un degrado pazzesco, dove sono le istituzioni? Perchè il Ministro degli Interni non viene a visitare questi luoghi?”.

Ha partecipato all’iniziativa anche Eduardo Lamberti Castronuovo, medico ed editore televisivo: “Davi va sostenuto perchè sta portando alla ribalta numerosi problemi della città. Ad Arghillà ci sono persone normalissime ma la zona è completamente degradata e la colpa è di tutti. Ma perchè le bancarelle di Festa di Madonna non si fanno qui? Una buona amministrazione dovrebbe decentrare le attività sociali e culturali anche nelle periferie”, conclude. In alto la FOTOGALLERY, in basso i VIDEO.