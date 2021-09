Reggio Calabria, Irto ringrazia i volontari della Croce Rossa: “spero che il progetto continui nei prossimi mesi”

30 Settembre 2021 13:03

L’impegno dei volontari ha permesso di svolgere dal mese di maggio a Reggio Calabria oltre 30.000 tamponi

Termina oggi il servizio dei tamponi gratuiti garantito dalla Croce Rosse Italiana alla Stazione Centrale di Reggio Calabria. Un grande lavoro svolto dai volontari che ha garantito il tracciamento dei casi Covid nella città dello Stretto. A ringraziare i sanitari è stato anche Nicola Irto, candidato reggino alle imminenti Elezioni Regionali, che sui social ha scritto: “grazie alla Croce Rossa Italiana, al Croce Rossa Italiana – Comitato di Reggio Calabria e alla Presidente Daniela Dattola per l’indispensabile servizio dei tamponi gratuiti alla Stazione Centrale. Il progetto, finanziato dalla Commissione europea, si conclude oggi giovedì 30 settembre. L’impegno dei volontari ha permesso di svolgere dal mese di maggio oltre 30.000 tamponi. Un’iniziativa significativa per il contenimento della pandemia, preziosa per la quantità e la qualità del servizio offerto e che ha reso la città di Reggio al pari di altre realtà nazionali ed estere. Tra l’altro in una postazione che è snodo di partenze e arrivi ed è stata, fino ad ora, punto di riferimento anche per la comunità reggina. Auspico che il progetto non si fermi qui, ma continui nei prossimi mesi, nei tempi e nelle modalità possibili per il Comitato, anche con un sostegno economico per i volontari. Grazie ancora a tutti!”.