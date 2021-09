Reggio Calabria, via ai lavori al Parco del Vento di Pellaro. Zimbalatti: “ecco come diventerà”

17 Settembre 2021 11:31

L’opera di riqualificazione del Parco del Vento di Pellaro comprende una pista ciclabile, la piantumazione di diversi alberi, piattaforme galleggianti e banchine a mare per l’attività fisica

Finalmente il via al Parco del Vento di Pellaro. A comunicarlo l’Assessore Nino Zimbalatti, che annuncia l’avvio dei lavori in una zona ad oggi abbandonata della città. Da tempo Reggio Calabria infatti attendeva novità su una vicenda che riguarda la riqualificazione dei tratti costieri messa da tempo in campo dall’Amministrazione Falcomatà e, nello specifico migliorerebbe dei tratti di viabilità nella zona sud del Lungomare di Pellaro. “Martedì consegna dei lavori all’impresa Pellicanò, ditta aggiudicataria dei lavori di tale opera. Da tale data il completamento dei lavori è previsto in 180 giorni. Il parco è un opera che dara notevole spinta ad attività sportive e di fitness della zona, comprenderà inoltre la sistemazione della viabilità a mare con presenza di pista ciclabile che permetterà attività motoria all’aperto, piantumazione di svariata alberatura, piattaforme galleggianti e banchine a mare per attività sportiva specifica. Grazie a tali lavori programmati dall’amministrazione Falcomatà tramite l’interessamento di tutti i rappresentanti consiliari locali, Pellaro si arricchisce sotto l’aspetto di opere e spazi dedicati allo sport e al miglioramento del territorio”, ha concluso Zimbalatti.