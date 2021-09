Reggio Calabria: venerdì a Piazza Camagna si concluderà la campagna elettorale di Dominella Quagliata

29 Settembre 2021 09:55

Reggio Calabria: venerdì 1 ottobre, alle ore 19.00 a Piazza Camagna, si concluderà la campagna elettorale della dott.ssa Dominella Quagliata, candidata al Consiglio Regionale, nella lista del Movimento 5 Stelle

Venerdì 1 ottobre, alle ore 19.00 a Piazza Camagna, si concluderà la campagna elettorale della dott.ssa Dominella Quagliata, candidata al Consiglio Regionale della Calabria, nella lista Movimento 5 Stelle. In linea con il percorso di sensibilizzazione alla partecipazione attiva delle cittadine e dei cittadini, anche e non solo alle prossime consultazioni regionali, realizzato dalla candidata, l’evento conclusivo si distinguerà dai consueti comizi, puntando più alla facilitazione dell’autoconsapevolezza dei cittadini che alla mera raccolta di voti. “Il titolo dell’incontro “l’ideale sarebbe avere un ideale” – c’è scritto in una nota- già introduce nell’esperienza emozionale di sessanta minuti che i partecipanti potranno vivere. Albert Einstein, nella prima metà del novecento, affermava che “La mente intuitiva è un dono sacro. La mente razionale è un fedele servo…. Noi abbiamo creato una società che onora il servo e ha dimenticato il dono”. Per trovare soluzioni innovative necessitano approcci innovativi, generati dall’intuito e perfezionati dalla ragione e dalla cultura. Infatti “sanità, aeroporto, rifiuti, strade e servizi” sono i temi/problemi di cui sempre si discute, soprattutto in campagna elettorale, e per cui si cercano soluzioni percorrendo sempre i medesimi fallimentari percorsi di pensiero/risoluzione. Tutte e tutti dovremmo innanzitutto riuscire a fidarci di noi stessi, pensando fuori dagli schemi, disintegrando la nube soporifera che ci avvolge, che ci accompagna alle urne per poi riportarci, anestetizzati, nelle piazze della lamentela e dell’autocommiserazione. stop alla delega! Riprendiamoci noi stessi, fidandoci di ciò che sentiamo e capiamo. Riprendiamoci noi stessi, agendo proattivamente a tutela di ciò che abbiamo e di ciò che vorremmo. Prima che elettori dovremmo essere Cittadini consapevoli e proattivi, ma per esserlo, ancor prima, dobbiamo riuscire a essere persone autenticamente se stessi”.

Intervengono:

-Federica Dieni – Deputata M5S Vice Presidente COPASIR

-Giandomenico Chirico – Psicologo Psicoterapeuta

-Dominella Quagliata – Candidata al Consiglio Regionale della Calabria