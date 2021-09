Reggio Calabria: iniziativa degli Amici del Museo sulle liriche d’amore

16 Settembre 2021 18:26

Reggio Calabria: saranno presentate le più belle liriche d’amore che, da Nicola Giunta ai Contemporanei, sono state scritte in vernacolo

Cosa testimoniano le tante poesie d’amore scritte con il nostro dialetto; liriche che da sempre impreziosiscono il panorama letterario reggino? Qual è il messaggio che contengono, quali sono i sentimenti che esprimono? Quanto è vasta la ricchezza del linguaggio usato, e quanti ricordi esso suscita in chi lo ascolta? Se ne parlerà sabato sera, 18 settembre, alle 18:00, nella sede dell’Associazione ‘Amici del Museo’, in Via della Giudecca, 18, con la professoressa Minella Bellantonio. Saranno presentate le più belle liriche d’amore che, da Nicola Giunta ai Contemporanei, sono state scritte in vernacolo. Una piacevole occasione per constatare la dolcezza della nostra Lingua, formatasi nel corso dei secoli, assorbendo e facendo proprie le parlate di quanti si sono succeduti sulla nostra Terra.