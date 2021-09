Reggio Calabria, incontro Ercolini-Brunetti sul nuovo piano di raccolta rifiuti: secondo confronto il 15 settembre

11 Settembre 2021 11:00

Incontro fra Rossano Ercolini e Paolo Brunetti per discutere del nuovo piano di raccolta dei rifiuti a Reggio Calabria, da realizzare in accordo con Conai. Secondo confronto il 15 settembre

Si è svolto mercoledì 8 settembre un incontro su piattaforma digitale tra Rossano Ercolini, presidente della fondazione Zero Waste Europe e dell’ass.ne Zero Waste Italy e l’assessore all’ambiente del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti. L’incontro è stato sollecitato dal gruppo Rifiuti Zero di Reggio Calabria per provare ad avere riscontri sull’imminente partenza del nuovo piano di raccolta dei rifiuti da realizzare in accordo con il Conai. Durante l’incontro si sono toccati velocemente i nodi principali del nuovo piano di raccolta che prevede la compresenza del sistema porta a porta e dei cassonetti stradali.

Al fine di capire meglio in quali quartieri funzionerà un tipo e in quali l’altro, come saranno gestite le isole ecologiche e dove verranno portati i rifiuti per il corretto riciclo, si sta adesso organizzando un ulteriore momento di confronto con l’assessore Brunetti che si terrà – questa volta in presenza e con il coinvolgimento della Consulta per l’ambiente – mercoledì 15 settembre alle ore 15.30 presso il Comando della Polizia Locale di viale Aldo Moro.

Al momento organizzativo si sono uniti anche alcuni rappresentanti del Parco Ecolandia che condividono gli sforzi propositivi di Rifiuti Zero. L’auspicio è che i rappresentanti istituzionali vogliano dare concretamente seguito alle manifestazioni verbali di disponibilità espresse durante l’incontro.