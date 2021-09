1 Settembre 2021 14:59

Reggio Calabria, lo scontro è avvenuto pochi minuti fa in una traversa che collega la via Marina bassa con quella alta

Un incidente si è verificato pochi minuti fa a Reggio Calabria e precisamente in via Marina. Lo scontro è stato frontale tra due auto, una che saliva nella traversa di Via Francesco Jerace e l’altra che scendeva da via Giulia, nella zona dell’Hotel Miramare. Sul posto è prontamente intervenuta la Polizia Municipale che sta ricostruendo la dinamica.