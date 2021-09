Reggio Calabria: incidente sul Viale Europa, auto distrugge illuminazione pubblica [FOTO]

25 Settembre 2021 18:48

Reggio Calabria: una vettura ha distrutto un palo dell’illuminazione pubblica sul Viale Europa

Incredibile incidente a Reggio Calabria sul Viale Europa dove un’auto ha letteralmente sradicato un palo dell’illuminazione pubblica messo nuovo poche settimane fa, in un’arteria che è uno snodo fondamentale per la città. Per quanto riguarda la dinamica: una vettura, guidata da una donna, per cause in corso di accertamento, è salita sul cordolo andando a sbattere con forza contro l'”ostacolo”. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Il traffico è rallentato. In alto la FOTOGALLERY completa.