9 Settembre 2021 16:45

Incidente questa mattina a Reggio Calabria, nella zona collinare di Pietrastorta: le foto e i dettagli

Brutto incidente questa mattina a Pietrastorta, frazione della zona Nord di Reggio Calabria. Un Smart è infatti finita in mezzo ad altre due vetture, un autobus e un Suv, come si può vedere dalle immagini a corredo dell’articolo. Non si conoscono le conseguenze o gli eventuali danni a cose o persone, così come la dinamica dell’impatto. Il tratto di strada è rimasto chiuso al traffico.