29 Settembre 2021 23:10

Reggio Calabria, ennesimo rogo di spazzatura nella notte in via Nino Bixio alla Galleria Zaffino: le immagini in diretta

Un incendio di rifiuti è divampato poco fa a Reggio Calabria, in via Nino Bixio alla Galleria Zaffino: sul posto i Vigili del Fuoco si stanno adoperando per spegnere il rogo. A fuoco cumuli di spazzatura abbandonati da molto tempo sul marciapiede. In basso i VIDEO.