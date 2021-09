Reggio Calabria, paura nella notte in pieno centro: incendiato uno scooter, le fiamme lambiscono una finestra [FOTO]

1 Settembre 2021 11:52

Il fuoco ha raggiunto anche i tre metri di altezza

Fiamme nella notte in Via Guglielmo Pepe, a pochi passi da piazza Sant’Agostino, pieno centro a Reggio Calabria. I residenti sono stati svegliati dallo scoppio di uno scooter che ha preso fuoco per cause ancora in accertamento. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco, che hanno limitato l’area in attesa che le forze dell’ordine possano fare chiarezza su quanto accaduto. Attimi di paura in quanto, come si vede dalla foto a corredo dell’articolo, le fiamme alte fino a tre metri hanno colpito in pieno una finestra di un’abitazione.