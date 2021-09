Reggio Calabria: il programma degli appuntamenti odierni al Parco Ecolandia [FOTO]

26 Settembre 2021 12:28

Stasera, domenica 26 settembre ore 19.00 si terrà la chiusura del III° Globo Teatro Festival al Parco Ecolandia di Reggio Calabria: Spleen Village , performance da “Piccoli Poemi in prosa” di Charles Baudelaire con Americo Melchionda, Maria Milasi, Kristina Mravcova

L’idea dei 3 attori (Americo Melchionda, Maria Milasi e Kristina Mravcova) di mettere in scena i ‘Piccoli Poemi in prosa’, creando uno ‘Spleen Village’, è un omaggio al bicentenario della nascita che ricorre quest’anno, di uno dei più grandi rappresentanti del simbolismo francese e della letteratura mondiale: Charles Baudelaire. L’iniziatore della poesia moderna che con la sua poetica influenzò l’opera di Verlaine, Leclercq, Rimbaud e Mallarmé.

Queste originalissime invenzioni piene di spleen, rappresentano in questa non compiuta raccolta, pubblicata postuma, un unicum nella letteratura universale, seguenti ‘Les Fleurs Du Mal’ uno dei classici della letteratura mondiale: I Fiori Del Male, dello stesso Charles Baudelaire.

La caratteristica di questi 7 brevi componimenti, piccoli autentici gioielli, è l’eleganza, la brevità e la liricità del linguaggio, gli stessi ci rappresentano la più straordinaria e nitida raffigurazione della Parigi capitale del XIX secolo. Componimenti bilanciatissimi, dalle innumerevoli metafore presenti in cui la dimensione dell’immaginario è sempre presente.

Globo Teatro Festival: ultimo ed emozionante week end di teatro

Ultimo fine settimana per Globo Teatro Festival: il teatro nel meraviglioso Parco Ecolandia torna in scena domenica 26 settembre. Si parte con un appuntamento dedicato ai ragazzi a cura di SpazioTeatro & Biblioteca dei Ragazzi: Kamishibai n. 4 o “Del narrar le storie”. Si entra poi nel vivo degli appuntamenti serali alle 19:00 assieme a “Spleen Village”, una suggestiva Performance tratta da brevi testi in prosa di Baudelaire con Maria Milasi, Americo Melchionda, Kristina Mravcova, prodotta da Officine Jonike Arti.

Gran finale alle ore 20.00: sul palco ci sarà “Matrioske”, una Performance in PRIMA NAZIONALE di Mimmo Cacciola, con Letizia Trunfio: un’attrice senza lavoro, passa le sue giornate in cerca di scritture, sballottata tra provini ed offerte artistiche improbabili. Alla fine, l’unico lavoro che riesce a rimediare è quello di figurante in costume da bambola Matrioska per il coro dell’Armata Rossa. La nuova sperimentazione dell’attrice multilingua Letizia Trunfio, originaria di Reggio Calabria e trapiantata a Bruxelles, per il Globo Teatro Festival che accoglie nella sua programmazione anche lavori work in progress di artisti singoli dando spazio alle ricerche in itinere suscettibili di ampli sviluppi futuri e condivisioni creative. La Performance riflette le vicissitudini del precariato attoriale, che diventa il pretesto per dar voce alle problematiche dell’arte performativa nella nostra epoca contemporanea.

Ultimissimi appuntamenti davvero imperdibili per un festival che ha coinvolto, nel suo intenso e ricco programma, un ricco pubblico.

Programma completo su www.globoteatrofestival.eu