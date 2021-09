Reggio Calabria, il presidente di Incontriamoci Sempre traccia un primo bilancio delle attività e anticipa il programma 2021-22

12 Settembre 2021 14:48

“Nonostante le limitazioni di questo ultimo anno” dichiara Pino Strati, Presidente di Incontriamoci Sempre, in foto con Piero Grillo, Nuccio Caffo, Pippo Callipo e Tonino Polistena, “possiamo già tracciare un bilancio: ci siamo superati con uno degli eventi più importanti in Calabria, La magica Notte di Chianalea, che ha avuto luogo lo scorso 12 luglio, e che ha coniugato momenti importanti di cultura, territorio, storia e tradizioni. Nel mesi precedenti abbiamo avuto la soddisfazione di essere stati ospiti per quasi 5 minuti sul Tg2 delle 13.30 e sul numero di Giugno del Magazine “Le Frecce”, e sul sito Fsnews.it del gruppo Fs, con servizi e video intervista dai locali del nostro museo ferroviario. Stiamo adesso programmando le attività: il prossimo 9 ottobre avrà luogo

l’annuale “Premio Nazionale Simpatia della Calabria”, durante il quale verranno insigniti con il classico orologio da tasca Perseo della storia

e dalla tradizione delle Fs ,collezione dei primi del 900 e le creazioni orafe del maestro Orafo Michele Affidato, l’ing. Aereospaziale Roberto

Furfaro e lo storico Lanificio Leo 1873; durante la stessa manifestazione avrà luogo la Mostra-Sfilata su “L’evoluzione del Gioello dalla Magna Graecia ai nostri giorni” con il duo speciale Daniele Castrizio e Michele Affidato, che guiderà il pubblico in questo viaggio, ognuno secondo le proprie competenze.

Sempre il 30 ottobre scadrà il bando del Concorso Nazionale di Poesia Francesco Chirico, giunto alla sua XI edizione. Naturalmente a breve partiranno le attività associative, sempre seguendo le norme di sicurezza ed accessibili ai soli titolari di Green Pass: la storica e partecipata rassegna culturale “Calabria D’Autore”, con il suo format domenicale, ed anche delle puntate a tema, in alcuni venerdì al Ristorante Hotel Krataiis, luogo storico della bellissima Scilla. Non mancheranno i corsi Tarantelle del Sud, con la professionalità e grande capacità della Direttrice Giovanna Scarfo’. Arte in Stazione sarà curata, come sempre, dal maestro Alessandro Allegra. La Campagna tesseramento 2022 e’ partita dal 1 settembre: come è noto, noi non riceviamo e non chiediamo alcun contributo da parte di Enti, noi siamo Liberi!”