Reggio Calabria, il Movimento Reggini Indignati: “tra rifiuti e cattivi odori, la città non merita Falcomatà come Sindaco”

29 Settembre 2021 10:24

Movimento Reggini Indignati: “sette anni da incubo li ricorderemo per tanto tempo, ma Reggio non merita Falcomatà, anche perché il secondo tempo da lui promesso non è ancora iniziato”

“Sette anni da incubo li ricorderemo per tanto tempo, ma Reggio non merita Falcomatà, anche perché il secondo tempo da lui promesso non è ancora iniziato; non è possibile avvicinarsi in alcuni condomini dove i sacchetti dell’umido non raccolti sono “cibo” per gatti, topi e cani che una volta bucati e strappati dai poveri animali randagi e abbandonati rimangono lì a terra producendo cattivo odore”. E’ quanto scrive in una nota il Presidente del Movimento Reggini Indignati, Dr. Giuseppe Leonardo. “Una città martoriata da questa raccolta porta a porta che ormai tutti in città l’hanno definita un fallimento storico, buche e tombini abbandonati a se stessi con rischi gravissimi specialmente per i più piccini che ci giocano attorno e strade non più illuminate da mesi che portano a rischi maggiori per gli automobilisti; tutto questo non viene visto dall’amministrazione comunale , anche perché il cosiddetto “stipendio comunale” tra gettoni di presenza e varie “ fa gola a tanti specialmente in questo periodo di crisi. Sicuramente dopo la campagna elettorale per le prossime regionali tutti gli amministratori si impegneranno per il bene della città, almeno lo spero anche perché vivere questa agonia è veramente dura e insopportabile. Tra maggioranza e minoranza vige uno “statuto” di consapevolezza che prima o poi tutto finirà, quindi meglio viverla così e godersela anche se per Angela Marciano non è così in quanto è l’unica che si lamenta contro questa amministrazione nonostante sia l’unica al momento che sta pagando per il processo Miramare. Rassegnazione a questo stile di vita, in tanti dicono così anche perché a Reggio non cambierà mai niente; girano sempre gli stessi candidati forse manipolati da qualcuno che cercano potere e notorietà. Reggio è abituata a questo e per tanti anni saremo costretti ad accettarlo tranne che non decidiamo di preparare le valigie e prendere il primo aereo o treno disponibile”, conclude la nota.