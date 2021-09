Reggio Calabria: il GOM ringrazia il “Kiwanis Club Città dello Stretto” per il riconoscimento del Bergamotto d’argento [FOTO]

22 Settembre 2021 17:56

Lo scorso venerdì il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria è stato insignito del “Bergamotto d’argento”

Lo scorso venerdì, 10 settembre, il Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria è stato insignito del “Bergamotto d’argento”. Il premio, conferito dal “Kiwanis Club Città dello Stretto” di Reggio Calabria al Commissario Straordinario, ing. Iole Fantozzi, in rappresentanza del G.O.M., è un significativo riconoscimento dell’operato dell’Ospedale a tutela della salute di tutti i cittadini e, in particolare, nella battaglia contro il COVID-19, oltre che di un concreto rapporto di collaborazione ed interscambio tra la società civile reggina e il suo Ospedale. La cerimonia di premiazione è avvenuta nell’ambito di una conferenza su “Eutanasia e terapie palliative – la cura come arte medica”, tenutasi all’Accademia Gourmet, che ha visto, tra gli altri, i saluti istituzionali del sindaco di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Falcomatà, e l’intervento del Direttore della U.O.C. Terapia Intensiva, dott. Sebastiano Macheda.

Il premio è stato assegnato al G.O.M. con la seguente motivazione: “Con la consegna del premio Bergamotto d’argento, il Club Kiwanis Città dello Stretto, con profonda riconoscenza stima e gratitudine, vuole rivolgere un sentito ringraziamento al Commissario, al personale direttivo, al personale medico, agli operatori sanitari ed a tutti coloro che a vario titolo, sono stati e sono ancora in prima linea nella lotta di questa pandemia”. In particolare è stato sottolineato come il G.O.M. di Reggio Calabria, nella persona del Commissario e di tutti i responsabili di Direzione e di Reparto, abbia dato risposte immediate mettendo in atto dei provvedimenti di natura organizzativa per il contenimento della diffusione del virus creando un Covid Hospital autonomo con percorsi e reparti Covid dedicati gestito da personale altamente specializzato. “La consegna rappresenta – scrivono in una nota i Soci del Città dello Stretto – un riconoscimento doveroso per tutti coloro che hanno affrontato con abnegazione, con professionalità e umanità questo lunghissimo periodo segnato dal corona virus”.

Alla luce di questo, ed in considerazione della vicinanza dimostrata dal “Kiwanis Club” anche attraverso le diverse donazioni effettuate in questi difficili mesi, la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria esprime la più profonda e sincera gratitudine. “Sono onorata di ricevere il Bergamotto d’argento – afferma il Commissario del G.O.M., ing. Fantozzi – e mi compiaccio in particolar modo della motivazione con cui questo riconoscimento viene assegnato a noi. Le vostre parole danno risalto a tutti i nostri sforzi e dimostrano che siamo riusciti a trasmettere, anche all’esterno, la nostra dedizione ed il nostro impegno. La battaglia contro il COVID-19 non è ancora finita – continua la Commissaria –, anzi inizia adesso una nuova fase della campagna vaccinale. Dal canto nostro, nonostante le difficoltà e la ristrettezza delle risorse, continueremo a fare del nostro meglio, a lavorare sodo, per contribuire a mettere la parola fine a questa brutta vicenda”.