Il gelato di Reggio Calabria tra i migliori d’Italia: il gusto “Kalavrìa” di Gianluca Marcianò conquista la finale del Festival World Masters

21 Settembre 2021 20:11

Reggio Calabria, il gusto “Kalavria” del gelatiere reggino Gianluca Marcianò conquista un posto alla Finale Italiana di Gelato Festival World Masters

Sarà il gusto “Kalavria” del gelatiere Gianluca Marcianò della Gelateria Matteotti di Reggio Calabria a partecipare il 14 ottobre alla Finale Italiana di Gelato Festival World Masters il principale torneo internazionale di categoria con partner Carpigiani e Sigep – Italian Exhibition Group. Dal 2017 ad oggi dopo centinaia di selezioni ed eventi che hanno coinvolto circa 2000 gelatieri italiani si sta per completare la rosa dei 16 migliori gelatieri italiani che andranno in Finale a contendersi uno dei 4 posti disponibili per rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale programmata per dicembre 2021. Il 21 settembre si è svolta la prima giornata di selezione tra i 52 semifinalisti che decretato la vittoria di Gianluca Marcianò nel gruppo 2 della prima giornata. Le selezioni continueranno fino al 24 settembre poiché i 52 semifinalisti sono stati divisi in 8 gruppi, 2 per giornata di selezione.

Il nome di Marcianò andrà ad aggiungersi alla rosa composta dagli 8 già classificati nella prima semifinale svoltasi nel 2019 dal selezionato del gruppo 1. La giuria di questa prima giornata era composta da: Santi Palazzolo, maestro gelatiere e pasticcere AMPI; Sergio Dondoli, maestro gelatiere e fondatore del Comitato Organizzatore della Coppa del Mondo di Gelateria; Antonio Mezzalira, maestro gelatiere e patron della gelateria “Golosi di Natura” di Gazzo Padovano (PD

Questo quindi l’elenco ad oggi in attesa della lista definitiva che si conoscerà solo nella serata del 24 settembre:

Selezionati 2021

“Kalavria” di Gianluca Marcianò della Gelateria Matteotti di Reggio Calabria . Una morbida crema aromatizzata con bacche di vaniglia e scorza di bergamotto, variegato da stracciatella di amarena, crumble al caramello e salsa al pistacchio;

. Una morbida crema aromatizzata con bacche di vaniglia e scorza di bergamotto, variegato da stracciatella di amarena, crumble al caramello e salsa al pistacchio; “Colomba al Mascarpone” di Davide Pernaci della pasticceria “Stella” di Caltanissetta. Un gusto goloso dove la colomba artigianale incontra il voluttuoso abbraccio del mascarpone;

Selezionati 2019

“Gioia verde” di Elisabeth Stolz dell’Osteria Hubenbauer di Varna (BZ). Pochi sanno che i semi di zucca sono anche chiamati “Pistacchio” della Stiria (Austria). Quest’ingrediente insolito dà vita ad un gelato cremoso all’olio di semi di zucca con semi di zucca croccanti e variegato di olio di semi di zucca.

“Al settimo gelo” di Lavinia Mannucci della gelateria Caminia di Firenze. Gusto che prende origine da una ricetta di una torta di riso del 1470 chiamata «Torta de gli addobbi» ripresa poi da Artusi nel 1891. Nella trasformazione in gelato è stata rivisitata mantenendo un gusto ricco di riso, latte, mandorle e cedro candito.

“Mandorla” di Renato Marchese della gelateria La Mandorla di San Lucido (CS). Gelato di altissima qualità dal gusto morbido e delicato che ricrea ed esalta sapientemente il piacevole profumo dei mandorli in fiore.

“Calabria mia” di Rosario Nicodemo della gelateria Il Cannolo Siciliano 2 di Roma. Gelato al gusto cheesecake con latte e ricotta di capra, profumata al cedro con salsa di caramello salato alla liquirizia e salsa di fico d’India.

“Sandokan” di Gabriele Scarponi della gelateria Ara Macao di Albisola Superiore (SV), sorbetto di mango varietà Alfonso in infusione con the verde jasmine con cocco disidratato, zenzero, vaniglia e un tocco di basilico.

“Asprobronte” di Gian Paolo Porrino della gelateria L’Arte del Dolce di Vittuone (MI). Il classico pistacchio di Bronte è arricchito dalla nota fresca e leggermente acida del finger lime. Completa la guarnizione un delizioso amaretto al pistacchio realizzato dallo stesso gelatiere.

“Fata Morgana” di Francesco Sottilaro della Gelateria Boccaccio di Villa San Giovanni (RC), un intenso gelato alla mandorla con una delicata infusione di bergamotto e olio extravergine d’oliva della Piana di Gioia Tauro.

“Nocciolfresh” di Riccardo Caruso del panificio pasticceria gelateria PanDolce di S.Stefano Briga (ME), un gelato alla nocciola con la fresca aggiunta di menta e inclusione di nocciole pralinate.

Alla seconda semifinale italiana di Gelato Festival World Masters hanno partecipato 52 gelatieri selezionati tra il 2019 e il 2021. La regione con più gelatieri è il Lazio (10), seguita da Sicilia (9), Lombardia (9), Piemonte (6), Emilia-Romagna (6), Toscana (5), Veneto (4), Calabria (2), Puglia (1) e Liguria (1).

Le attività della giuria per ognuna delle 8 valutazioni in programma fino al 24 settembre saranno visibili in streaming video sulla pagina Facebook di Gelato Festival World Masters e sul canale Youtube di Carpigiani Gelato University. Partner tecnici per la Giuria: Coppa del Mondo di Gelateria e ALMA – La Scuola Internazionale do Cucina Italiana

Media partner della Semifinale italiana: Punto IT, Food Professional Network, Gelato Artigianale, Tutto Gelato, Arte Heladero, Przegląd Piekarski i Cukierniczy, Uniteis News.

Il Gelato Festival ha debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, con un totale di 80 Festival realizzati, prima di abbracciare tutto il pianeta col campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters 2021.