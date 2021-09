Reggio Calabria: il 25 e 26 settembre apertura dei siti della Cultura nelle Giornate Europee del Patrimonio [INFO e DETTAGLI]

21 Settembre 2021 19:06

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria aderisce alle GEP con iniziative concordate e condivise con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana e provincia di Vibo Valentia e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria

Sabato 25 e domenica 26 settembre si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. Sono previste visite guidate, aperture straordinarie, iniziative digitali organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali. Il tema è “Patrimonio culturale: TUTTI inclusi!”, traduzione di “Heritage: All inclusive” scelto dal Consiglio d’Europa e condiviso dai Paesi aderenti alla manifestazione. Anche l’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria aderisce alle GEP con iniziative concordate e condivise con la Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Calabria, attuate e coordinate dal Servizio Tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale del Settore Cultura del Comune.

Ecco le iniziative previste:

La Villetta de Nava, sabato 25 settembre dalle 9.00 alle 13.00 sarà aperta al pubblico dal personale della Biblioteca De Nava in collaborazione con la Soprintendenza archivistica al fine di valorizzare l’importantissimo e pregevole patrimonio bibliografico conservato presso la Biblioteca comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria e con l’intento di farlo conoscere alla cittadinanza

Il Castello Aragonese sabato 25 settembre dalle 10.00 alle 13.00 ospiterà i percorsi scientifici e i laboratori aperti “Cosmos Experience” all’interno della prima edizione di “Cosmos” il Festival nazionale della Scienza promosso dalla Città Metropolitana. Inoltre effettuerà un’apertura straordinaria fino alle 21.00 sia sabato 25 che domenica 26 a cura del personale del Castello Aragonese.

Presso la Pinacoteca Civica, oltre l’enorme patrimonio esposto, sarà possibile visitare la mostra “Umberto Boccioni. Un percorso”, sia sabato 25 che domenica 26, dalle 18.00 alle 21.00, a cura del personale della Pinacoteca Civica.

Sarà inoltre effettuata un’aperura straordinaria sia sabato che domenica dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 21.00 delle aree archeologiche: Mura greche e terme Romane del Lungomare e dalle ore 18.00 alle 21.00 dell’Odeon di via XXIV Maggio. Le aperture saranno a cura del personale della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, del personale dell’ufficio Aree Archeologiche del Comune e dei volontari dell’associazione INSIDE.

Orari di apertura dettagliati:

25 settembre

Mura Greche: ore 8.30/12.30 – 18.00/21.00

ore 8.30/12.30 – 18.00/21.00 Terme romane lungomare : ore 8.30/12.30 – 18.00/21.00

: ore 8.30/12.30 – 18.00/21.00 Villetta de Nava : ore 9.00/13.00

: ore 9.00/13.00 Castello Aragonese : 10.00/13/00 – 14.30/21.00

: 10.00/13/00 – 14.30/21.00 Odeon via XXIV Maggio : ore 18.00 /21.00

: ore 18.00 /21.00 Pinacoteca Civica: ore 18.00 /21.00

26 settembre