Reggio Calabria, i Modà in concerto a maggio 2022 [DETTAGLI]

14 Settembre 2021 18:24

Esce il 17 settembre il nuovo singolo dei Modà “Comincia lo show”: da maggio tour in tutta Italia

Esce il 17 settembre il nuovo singolo dei Modà “Comincia lo show”. “Questa canzone – afferma il frontman Kekko Silvestre – apre la strada al nostro nuovo progetto discografico. E’, secondo me, un brano che offre un nuovo orizzonte sonoro che spazia dalle contaminazioni elettroniche al pop-rock ma senza snaturare lo stile melodico-compositivo che contraddistingue il nostro Dna da sempre”. Silvestre aggiunge: “facciamo musica pop, musica capace di attraversare tutte le generazioni, arrivare a molti ed e’ per questo che cerchiamo nei testi anche di dare, dove possibile, messaggi anche sociali”. I live dei Modà prenderanno il via da Milano il 2 maggio, recuperando le date annullatea causa della pandemia. Questi gli appuntamenti: 2 e 3 maggio Mediolanum Forum di Assago, Milano, 9 maggio Arena di Verona, 13 e 14 maggio Palacatania di Catania, 17 maggio, Palasport di Reggio Calabria, 20 e 21 maggio Palaflorio di Bari, 26 maggio Palazzo dello Sport di Roma, 28 maggio Pala Sele di Eboli.