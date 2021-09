Reggio Calabria, i giovani di Attendiamoci si preparano agli eventi del 20° anniversario con la visita di S.E. Mons. Fortunato Morrone

29 Settembre 2021 13:19

Reggio Calabria: il 18 settembre l’Associazione Attendiamoci ha organizzato un evento per la rendicontazione delle attività estive svolte tra giugno e settembre

Il 18 settembre l’Associazione Attendiamoci ha organizzato “un evento per la rendicontazione delle attività estive svolte tra giugno e settembre. Non è stata una sera come le altre. Semplicemente perché non è scontato che un gruppo di giovani si ritrovi, entusiasta, per raccontarsi e raccontare le emozioni di un’estate, di un’estate fa – così come recita lo slogan scelto per l’occasione. Semplicemente perché non è stata un’estate normale, nel tentativo – riuscito – di lasciarsi alle spalle le paure dovute ad un virus che è presente ma che è meno forte. E che si può combattere. Semplicemente perché sono presenti le Istituzioni e le Forze dell’Ordine, fatto mai scontato, e che merita ogni attenzione e rispetto nei confronti di chi spende il proprio tempo – semplicemente – per ascoltare e rimarcare la concretezza di una attenta vicinanza. Un grazie quindi al Vicario Vice Prefetto Maria Caracciolo, al Comandante Provinciale dei Carabinieri Marco Guerrini, al Comandante della Guardia di Finanza Maurizio Cintura, al Comandante della Guardia Costiera Antonio Ranieri, al Comandante della Scuola Allievi Carabinieri Alessandro Magro ed al Magnifico Rettore dell’Università per Stranieri, Antonio Zumbo. E poi ci sono loro, i giovani, i protagonisti della serata: Simone, Seby, Pia, Sofia, Ciccio, Sara, Cinzia, Maurizio, Giulia, Cristina, Geremia, Bruno…si sono avvicendati per testimoniare le sensazioni nelle varie esperienze vissute, facendosi da portavoce per le rispettive attività. E le attività – svolte in cinque città di Italia – sono state davvero molteplici: come ricorda Felice Chirico – membro del Consiglio Direttivo – in tre mesi, oltre 100 giorni di attività formative e ricreative, 35 giorni di esperienze residenziali, circa 180 giovani coinvolti, 30 volontari a supporto… Cosa rimane di questa estate? Lo ricorda don Valerio Chiovaro – Co-fondatore ed Assistente Spirituale di Attendiamoci – in poche parole: la pienezza data da incontri significativi e la certezza della esigenza di relazioni autentiche, assi su cui l’Associazione lavora costantemente per costruire il migliore futuro possibile, attraverso un’offerta sempre più stimolante ed al passo con i tempi. E l’anno associativo che sta partendo sarà davvero speciale in cui l’Associazione – prossima al quarto rinnovo delle cariche direttive – celebrerà il ventesimo dalla fondazione, organizzando una serie di eventi importanti anche e soprattutto a beneficio delle città dove opera. Il primo, proprio a ridosso dell’anniversario, giorno 28 settembre al Villaggio dei Giovani in cui ci sarà una Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo della Diocesi di Reggio Calabria – Bova. Sarà l’occasione per incontrare il nuovo Arcivescovo e far conoscere a Lui le tante attività, proprio dalla voce autentica dei giovani. Non è stata una sera come le altre. E quella del 28 settembre non lo sarà neanche”.