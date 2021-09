Reggio Calabria: i fratelli Schiavone trionfano nel concorso internazionale di moda “The Best Model of Europe International Beauty contest Gold Medal Awards” [FOTO]

15 Settembre 2021 10:45

La Nazionale Italiana trionfa a Lloret de Mar, Spagna, con il primo classificato il modello calabrese Antonino Schiavone e la sorella Manuela Maria

Si è concluso il già noto concorso internazionale della moda “The Best Model of Europe International Beauty contest Gold Medal Awards” del patron Rosario Stagno, evento svolto in Spagna dal 29 agosto al 4 settembre precisamente nella bellissima città di Lloret de Mar presso l’hotel Guitart central park aqua resort. In passerella si sono visti modelli di tutte l’età, una prestigiosa vetrina di carattere nazionale ed internazionale, con la presenza di famosi stilisti di varie nazioni. I giovani reggini ,ormai conosciuti nella nostra città per il loro talento, hanno dimostrato la loro migliore performance a livello internazionale guadagnandosi il titolo di international beauty contest gold medal awards elegant collection (Miss eleganza) Manuela Maria Schiavone di anni 12, mentre conquista il podio di 1° classificato europeo aggiudicandosi la corona di gold medal awards international teen compition il fratello Antonino Schiavone, 14 anni il prossimo mese, grande orgoglio per la città di Reggio Calabria, in passato già visto su Rtv- mediasudtv “ricominciamo da noi” e nella trasmissione emozioni live a Fiuggi; e inoltre nella città di Sanremo dove anche qui conquista il titolo di primo classificato. Nella televisione a livello internazionale “The best of talent” trasmessa su GOLD TV. Sono stati protagonisti all’arena dello stretto alla fashion day 2021 sfilando per un noto stilista milanese e si sono esibiti nei balli latino americani, riscontrando enorme successo.