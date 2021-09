Reggio Calabria, grave lutto in città: è morto improvvisamente Dino Lamberti Castronuovo, fratello del dott. Eduardo

30 Settembre 2021 21:27

Reggio Calabria è in lutto per la morte improvvisa del dott. Dino Lamberti Castronuovo

Un grave lutto lascia sgomenta Reggio Calabria per la morte improvvisa, nel pomeriggio di oggi, di Dino Lamberti Castronuovo, uomo molto noto e ben voluto in città. Titolare della storica “L.g.l. Lampadari“, attività di successo che ha illuminato migliaia di abitazioni e location reggine situata per molti anni a piazza Sant’Agostino e da poco tempo trasferita in via Frangipane sotto l’insegna “Multiluci“, Dino aveva tre fratelli: Massimo, Mauro e il noto imprenditore Eduardo Lamberti Castronuovo. Dino è stato stroncato improvvisamente da un infarto. Aveva 69 anni. Era una persona straordinariamente dolce, educata, squisita e competente, dalla cultura profonda e affinata. Conosceva benissimo il proprio settore di commercio, era sempre aggiornato sulle ultime innovazioni tecnologiche ed è sempre rimasto attivo e operativo con l’entusiasmo e la passione di un ragazzino. Stimato e voluto bene da tutti per il suo carattere affabile, lascia un vuoto enorme che alimenta una grande tristezza.

I funerali si terranno domani, venerdì 1 ottobre, alle ore 15 nella Chiesa di Santa Lucia.

Il direttore di StrettoWeb, Peppe Caridi, la caporedattrice Ilaria Calabrò e tutta la redazione si stringono con grande affetto al dolore dei familiari e in modo particolare dei figli Giuseppe, Eleonora e Gianluca.