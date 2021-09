6 Settembre 2021 00:41

Reggio Calabria: per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate nel territorio di Marina di Gioiosa Jonica provocando 5 feriti

Grave incidente in serata sulla Jonio-Tirreno nel comune di Marina di Gioiosa Jonica, nell’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Nello scontro tra due auto, per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite 5 persone (non sarebbero gravi). I Vigili del Fuoco di Siderno sono intervenuti per estrarre dalle lamiere una donna rimasta intrappolata. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118.

Foto di repertorio