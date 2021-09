Reggio Calabria: gran successo per il terzo Memorial “Paolo Costantino” [FOTO]

5 Settembre 2021 12:36

Il programma delle serate andate in scena dall’1 al 4 settembre in Piazza della Pace di Reggio Calabria

Si è concluso il terzo Memorial “Paolo Costantino” che si è tenuto in Piazza della Pace di Reggio Calabria dall’1 al 4 settembre. Anche la quarta serata, come le precedenti, è stata sold-out. Come sempre L’Associazione Culturale “Paolo Costantino” ha previsto due momenti, una prima parte culturale dove nelle tre giornate precedenti l’Associazione ha incontrato la Fondazione Exodus, l’Associazione antimafia Libera, La Casa della Salute “La Vela” del dott. Vincenzo Amodeo ed infine un incontro con le istituzioni con la gradita presenza del delegato Marcantonino Malara. Nelle seconde serate il teatro con la compagnia “Chi è di scena” ed “Il grifo” e per la parte musicale i “Pur Pets”, “la Taranta dello stretto”, “l’Osteria di Gio” e Mimmo Cavallaro” hanno allietato il pubblico presente.