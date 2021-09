Reggio Calabria: giovedì concerto del Conservatorio “F. Cilea” all’Università Mediterranea

21 Settembre 2021 09:44

Reggio Calabria: giovedì 23 settembre 2021, alle 18:30, il Conservatorio “F. Cilea” riprende i suoi concerti dal vivo presso l’Aula Magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea

Giovedì 23 settembre 2021, alle 18:30, il Conservatorio “F. Cilea” riprende i suoi concerti dal vivo presso l’Aula Magna “Quistelli” dell’Università Mediterranea. L’Istituzione diretta dalla prof. Maria Grande e presieduta dalla prof. Concetta Nicolosi aveva tenuto l’ultimo concerto pubblico prima del ritorno alle restrizioni dell’emergenza Covid-19 il 29 luglio 2020 presso il Museo diocesano di Reggio Calabria. Seguirono il Concerto di Capodanno e la prima parte della XXX Stagione concertistica, dal 7 maggio al 9 luglio 2021, realizzati in diretta streaming a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia e ritrasmessi da una tv locale, nonché alcuni concerti dal vivo tenuti principalmente dagli studenti del Conservatorio in Cattedrale, sulla terrazza del MArRC, al Waterfront, al Parco Ecolandia e a Varazze (Savona), dove il 5 agosto scorso è stato ricordato il trasferimento di Francesco Cilea dalla Calabria alla Liguria, avvenuto nel 1909. La XXX Stagione concertistica prosegue stavolta in pubblico presso l’Aula Magna “Quistelli” della “Mediterranea”, pur con le restrizioni dovute alla pandemia, con 12 eventi il cui inizio è fissato alle ore 18:30. Solo i concerti del 25 settembre e del 20 ottobre si terranno nell’auditorium del Conservatorio. L’ingresso è libero.

Questo il calendario:

23 SETTEMBRE: GIUSEPPE BALBI, MAURIZIO INNOCENTI – Clarinetto e Pianoforte.

25 SETTEMBRE: MARCELLO ALLULLI, GIAMPIERO LOCATELLI (Auditorium del Conservatorio) – Sassofono e Pianoforte.

27 SETTEMBRE: OLEKSANDR SEMCHUK – Violino.

1 OTTOBRE: ADOLFO ZAGARI, SERGIO PUZZANGHERA – Fisarmonica e Pianoforte.

6 OTTOBRE: MARCO VANNI, SANDRO TANI – Ensemble di Saxofoni.

7 OTTOBRE: ROBERTO FABBRI, Chitarra.

12 OTTOBRE: DAVIDE CHIESA, GIOSUE’ DE VINCENTI – Flauto e Pianoforte.

15 OTTOBRE: ANDREA DE VITIS, Chitarra.

20 OTTOBRE: TIZIANA LOI (Auditorium del Conservatorio) – Ensemble di Arpe.

22 OTTOBRE: FILIPPO BARRACATO, FABIO COSTANTINO, MAURIZIO INNOCENTI – Fagotto, Clarinetto e Pianoforte.

26 OTTOBRE: ALESSIO BIDOLI, ANDREA FRANCESCO CALABRESE – Violino e Pianoforte.

28 OTTOBRE: GIAMMARCO CASANI, TERESA SPAGNUOLO, FABIO COSTANTINO, ALESSANDRO GIGLIOTTI – Ensemble di Clarinetti.