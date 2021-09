Reggio Calabria, fiume in piena a Spirito Santo: dopo 5 minuti di pioggia si può uscire di casa solo a nuoto [VIDEO]

7 Settembre 2021 12:41

Arriva una dura denuncia da Spirito Santo: dopo 5 minuti di pioggia, a Reggio Calabria le strade diventano un fiume in piena

Mattinata decisamente autunnale a Reggio Calabria, qualche grado in meno rispetto al caldo afoso di agosto e soprattutto una pioggia battente che ha accompagnato l’uscita di casa dei reggini. Per quelli che hanno potuto mettere un piede fuori dalle proprie abitazioni, del resto, uscire di casa quando piove a Reggio Calabria può essere un vero e proprio lusso. Lo sanno bene i cittadini di Fondo Contrada Chiantella, Spirito Santo, che alla redazione di StrettoWeb hanno segnalato il disagio presente sotto le proprie case. Nel video che vi presentiamo in calce all’articolo un residente mostra come dopo appena 5 minuti di pioggia, a causa dei problemi relativi ad un pozzetto presente in zona, venga a formarsi un vero e proprio fiume che rende difficoltoso il transito di persone e macchine. A meno che non si decida di uscire… a nuoto.