Reggio Calabria: fine settimana di controlli straordinari della Polizia Locale. Ritirate tre patenti per guida in stato di ebbrezza, ma anche azioni a tutela delle fasce deboli

5 Settembre 2021 17:32

Reggio Calabria: oltre 70 veicoli controllati, 25 sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada nei luoghi della movida reggina, 45 soggetti controllati con precursore etilometrico, di cui tre risultati positivi

Fine settimana di controlli della Polizia Locale di Reggio Calabria. Oltre 70 veicoli controllati, soprattutto in orari notturni, 25 sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada nei luoghi della movida reggina, 45 soggetti controllati con precursore etilometrico, di cui tre risultati positivi. Per loro, tutti di età inferiore ai trent’anni, ritiro immediato della patente e sanzioni penali e pecuniarie. Questi i numeri più significativi di un servizio di controllo straordinario svolto nel weekend di fine estate dalla polizia locale reggina. Da registrare anche il fermo di un ciclomotore per mancanza dei requisiti del conducente, nonché un intervento per incidente stradale autonomo di un centauro che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del suo motociclo rovinando al suolo. Lievi comunque le lesioni subite nonostante il ricovero per accertamenti al G.O.M.. E nella notte tra venerdì e sabato, causa il temporale abbattutosi in città, anche un’inedita azione in soccorso ad una signora la cui vettura era rimasta intrappolata in un seminterrato in procinto di allagarsi. Il tempestivo intervento di un operatore che ha messo al sicuro l’autoveicolo, ha evitato danni ulteriori ricevendo la gratitudine della malcapitata proprietaria.