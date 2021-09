19 Settembre 2021 10:37

Reggio Calabria, il Sindaco Falcomatà ha compiuto 38 anni e ha chiesto alla popolazione di perdonargli buche e rifiuti

Nella giornata di ieri il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha compiuto 38 anni. Sui propri canali social ha postato una foto con i propri figli, scrivendo: “piccoli per sempre… nonostante oggi siano 38!”. Poi, spazio a un po’ d’ironia, in merito ai disservizi della città: “grazie a tutti per gli auguri e se potete, almeno per questa giornata, perdonatemi buche e rifiuti. Vi voglio bene”.