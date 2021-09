Reggio Calabria, enorme incendio di sterpaglie a San Giovannello [FOTO LIVE]

3 Settembre 2021 13:05

Reggio Calabria: grosso incendio di sterpaglie presso il rione San Giovannello

Un grosso incendio di sterpaglie è stato domato in questi minuti presso il rione di San Giovannello a Reggio Calabria. Le fiamme hanno bruciato una vasta area verde ma abbandonata da anni vicino il parco De Sena. La nube di fumo è stata ben visibile in tutta la zona alta della città. Nel rogo per fortuna non sono rimaste coinvolte due auto spostate in tempo dai proprietari. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco.

Il Parco che si trova nei pressi dell’area incendiata doveva essere uno spazio ludico e ricreativo con aree verdi attrezzate, giochi d’acqua e locali di ristorazione ma purtroppo da molti anni è in totale abbandono e degrado. Tanta l’indignazione dei residenti che lamentano le condizioni pietose del rione ed evidenziano i problemi presenti tra cui fogna che sgorga a cielo aperto da tempo, incuria generale e mancanza d’acqua.