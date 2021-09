25 Settembre 2021 13:23

Reggio Calabria: elezioni studentesche alla Mediterranea. La soddisfazione della Lista Pegaso: “per noi questa elezione rappresenta e ha sempre rappresentato un punto di partenza”

“Sono trascorse poco più di 24 ore dalla pubblicazione dei risultati della competizione elettorale a cui abbiamo preso parte per le elezioni suppletive della rappresentanza studentesca in seno ad alcuni organi dell’Università Mediterranea. Per la prima volta dopo anni, come Lista Pegaso siamo riusciti nel presentare una coalizione che rappresentasse un’alternativa al sistema unico imposto dai nostri avversari, arrivando anche all’elezione di 3 rappresentanti nei vari organi dell’Ateneo“, è quanto scrive in una nota la Lista Pegaso. “Con un regolamento elettorale spesso poco chiaro, a volte ambiguo e di certo poco inclusivo, reputiamo questo risultato una grande vittoria. Per noi questa elezione rappresenta e ha sempre rappresentato un punto di partenza, rappresenta la base da cui costruire una rappresentanza consapevole e una rappresentanza più vicina possibile agli interessi della comunità studentesca. Da qua intendiamo partire nella nostra azione, continuando ad agire in nome dei principi e dei valori che ci contraddistinguono e che speriamo di estendere a tutta l’Università: trasparenza e meritocrazia. Non intendiamo fermarci: daremo seguito all’immenso lavoro fatto finora con azioni concrete e presenza costante. Gli studenti devono sapere che possono contare su di noi. Siamo dalla loro parte, lo dimostreremo negli organi ma anche fuori, con una ferrea opposizione all’attuale sistema che tiene tutto fermo e impedisce crescita e sviluppo di numerose realtà esistenti all’interno dell’Ateneo. La linea che prenderemo è molto chiara: sarà una linea di denuncia e ripristino della trasparenza. Valori e moralità sono elementi di cui chi governa deve tenere profondamente conto e anteporli a tutto. In pochissimo tempo abbiamo costruito una squadra preparata e pronta a promuovere le nostre idee. Ringraziamo calorosamente tutti i ragazzi che hanno preso parte alla competizione per l’impegno profuso, i candidati che tanto si sono spesi e tutti coloro che hanno voluto darci fiducia. Facciamo i complimenti a tutti gli eletti e rilanciamo la promessa che ci impegneremo sempre più affinchè tutti gli studenti siano #liberiDiScegliere”, conclude la nota.