Reggio Calabria, lutto nel mondo del giornalismo: è morto Massimo Bandiera, è stato addetto stampa della Reggina in A

19 Settembre 2021 19:34

Reggio Calabria, è morto il noto giornalista Massimo Bandiera, aveva 48 anni

Lutto nel mondo del giornalismo a Reggio Calabria per la morte di Massimo Bandiera, collega molto noto in città. Bandiera aveva 48 anni ed era stato addetto stampa della Reggina in Serie A.