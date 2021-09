Reggio Calabria, doppio successo per Matteo Azzarà nel campionato giovanile di Windsurf Slalom

10 Settembre 2021 15:18

Tricolore e una nuova grande soddisfazione per l’atleta reggino Matteo Azzarà nel campionato di Windsurf Slalom

Incetta di trofei sin da bambino ed un cammino straordinario che, nelle ore appena trascorse ha fatto registrare una nuova ed importante, questa volta doppia, soddisfazione. Il nove settembre 2021 è un giorno speciale per lo sport reggino: il giovane Matteo Azzarà ha dominato all’interno del campionato italiano giovanile di Windsurf Slalom. Azzarà ha trionfato nelle categorie del Campionato Italiano Under 17 Slalom Fin e nella medesima competizione riguardante, invece, lo Slalom Foils disputatosi a Torbole. Una nuova ed importante soddisfazione per il giovane, già Campione del Mondo Under 13 IFCA 2018, annoverato tra i migliori 10 windsurfisti Undr 17 d’Italia. Il suo percorso continua tra manifestazioni nazionali ed internazionali verso un futuro tutto da seguire.