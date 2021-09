Reggio Calabria: domani sul Lungomare Falcomatà l’iniziativa di solidarietà “Uniti per un sorriso”, il ricavato verrà devoluto per le cure di Andrea Donadeo

24 Settembre 2021 17:18

Reggio Calabria: domani sul Lungomare Falcomatà l’iniziativa di solidarietà “Uniti per un sorriso”. L’intero ricavato verrà devoluto per le cure di Andrea Donadeo, un ragazzo che nel 2019, entra in coma per un trauma alla testa, conseguenza di un grave incidente stradale

“L’associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908 ripropone l’iniziativa di solidarietà “Uniti per un sorriso”. Sabato 25 settembre 2021, dalle 17:30, alle 22:30, sul Lungomare Italo Falcomatá, a 70 mt dall’Arena dello Stretto, troverete 3 stand con fumetti e piccoli oggetti“. E’ quanto scrive in una nota il Vice Presidente, Silvia Belmonte. “L’intero ricavato verrà devoluto per le cure di Andrea Donadeo, un ragazzo che nel 2019, entra in coma per un trauma alla testa, conseguenza di un grave incidente stradale. Dopo un mese dal suo ricovero viene trasferito in una clinica riabilitativa del sud Italia dove stava ottenendo ottimi risultati, fino a quando nel marzo 2020, a causa del covid, la zia che lo assisteva, poiché orfano di madre, viene costretta a non assistere più Andrea in ospedale per lunghi 6 mesi, perdendo così tutti i miglioramenti ottenuti fino a quel momento. Nei mesi successivi sono serviti tanti soldi per le cure di Andrea e ad oggi l’unica speranza per le sue cure, è una clinica molto costosa in Austria. Noi nel nostro piccolo vorremmo aiutarlo a ritrovare il sorriso”, conclude la nota.