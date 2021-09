Reggio Calabria: domani la presentazione della convenzione stipulata tra Confindustria e la Camera di Commercio di Atene

20 Settembre 2021 17:49

si svolgerà domani, 21 settembre, presso la sede di Confindustria di Reggio Calabria, alle ore 10.00, la presentazione della convenzione stipulata tra Confindustria RC e la Camera di Commercio di Atene. La convenzione, sottoscritta dal Presidente di Confindustria ingegner Domenico vecchio e dal Presidente della Camera di Commercio di Atene Ioannis Tsamichas, aggiunge un altro importante tassello a quanto già messo in campo da Confindustria RC, che attraverso l’attività dello Sportello di Internazionalizzazione, intende creare i presupposti validi per lo sviluppo dell’export a favore di quelle realtà imprenditoriali reggine proiettate verso i mercati esteri. Un protocollo d’intesa tra due paesi, che nasce dall’ esigenza di rafforzare le reciproche relazioni e la cooperazione tra la comunità e calabrese e la comunità greca, per accrescere e rafforzare i legami già esistenti. Per l’occasione in visita istituzionale ci sarà il Segretario Generale CCIE ATENE dottor PANOS VAMVAKARIS.