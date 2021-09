Reggio Calabria: disservizi idrici a Tremulini, S. Anna e via Possidonea

3 Settembre 2021 18:08

A causa di malfunzionamenti degli impianti Sorical, che approvvigionano i serbatoi comunali, si stanno verificando disfunzioni alla normale erogazione idrica nei quartieri di Tremulini, S. Anna e via Possidonea. I lavori necessari per ripristinare il servizio idrico si protrarranno fino a martedì. Nel rammaricarsi per lo spiacevole imprevisto, l’assessore comunale alle Manutenzioni, Rocco Albanese, informa che “l’amministrazione di Palazzo San Giorgio metterà a disposizione dei residenti, su specifica richiesta al Comando della Polizia municipale, un servizio di autobotte così da alleviare i possibili disagi”.