Reggio Calabria: designato il nuovo Amministratore Delegato di ATAM, è l’Avv. Giuseppe Basile

16 Settembre 2021 12:10

Reggio Calabria, concluso questa mattina il primo consiglio di Amministrazione con i nuovi componenti di ATAM

Si é appena concluso il primo consiglio di Amministrazione con i nuovi componenti in ATAM, Azienda di Trasporti per l’Area Metropolitana di Reggio Calabria. Viene designato come amministratore delegato l’avv. Giuseppe Basile, avvocato cassazionista. Con questa designazione si conclude il processo di cambio al vertice che era iniziato la settimana scorsa con la nomina, da parte dell’assemblea dei soci, dei componenti del consiglio di amministrazione che ricordiamo: avv. Ezio Privitera Presidente, Avv. Melina Consuelo Sangiovanni e lo stesso avv. Giuseppe Basile quali consiglieri.