Reggio Calabria: deliberato l’istituzione di un centro studi dinamiche familiari con speciale riferimento ai minori

14 Settembre 2021 16:33

Reggio Calabria, il Prof. Cosimo Loré ed il Dott. Pasquale Romeo, insieme alla Dott.ssa Chiara Paravicini, afferente a criminologia e vittimologia, nella riunione del 1° settembre 2021 hanno deliberato l’istituzione di un centro studi dinamiche familiari con speciale riferimento ai minori

Il Prof. Cosimo Loré (on line), Direttore di Scienze Forensi (SF), gruppo nato nell’Università di Siena esteso su territorio italo-svizzero, e l’esperto responsabile del settore psichiatrico-forense del gruppo, Dott. Pasquale Romeo, presente nella sede della sezione calabrese, sita in via Santa Caterina 122 a Reggio Calabria, insieme alla Dott.ssa Chiara Paravicini, afferente a criminologia e vittimologia, nella riunione del 1° settembre 2021 hanno deliberato l’istituzione di

un centro studi dinamiche familiari con speciale riferimento ai minori. Tale centro studi si richiama a quello costituito circa venti anni prima dal Dott. Pasquale Romeo con la partecipazione dei professori Nico D’Ascola e Attilio Gorassini dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e si ripropone nella nuova formulazione con la presidenza della Dott.ssa Chiara Paravicini al fine di mettere in primo piano la rilevanza del ruolo delle famiglie in una fase storica delicata e difficile agli effetti dei compiti educativi con particolare riguardo allo sviluppo psico-evolutivo dei minori ed alle responsabilità genitoriali.