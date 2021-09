25 Settembre 2021 15:21

Reggio Calabria: degrado ed incuria al Cimitero di Condera. La denuncia di un cittadino: “se i reggini sono lordazzi l’amministrazione ed il suo capo non sono da meno”

E’ chiara e netta la denuncia di un cittadino di Reggio Calabria, che vive al Nord da parecchi anni, sul degrado ed incuria del Cimitero di Condera. “Pochi giorni fa – scrive il cittadino- mi sono recato al cimitero di Condera per visitare la tomba dei miei genitori. Come sempre il cimitero è mal tenuto. I cassoni sono pieni di fiori ,ormai secchi, e di fogli di plastica per il loro confezionamento che debordano invadendo il terreno circostante; inoltre vengono trasportati dal vento in tutti i viali che , a loro volta, sono invasi dalle erbacce, dalle foglie secche dei cipressi e di altre piante. Ora vorrei fare una considerazione. Il Sindaco ha definito i reggini “lordazzi”. Bene saranno pure ”lordazzi” ma con il cimitero c’entrano proprio poco. E’ l’amministrazione da lui presieduta che deve occuparsi della cura del cimitero. Quindi concludo: se i reggini sono” lordazzi” l’amministrazione ed il suo capo non sono da meno. Io vivo al Nord da più di cinquant’anni e le posso garantire che nei cimiteri sia delle città che dei paesi c’è un ordine ed una pulizia che per un reggino sono inimmaginabili. Ometto di parlare delle condizioni igieniche della città per le quali sarebbe necessario scrivere un volume non una lettera”, conclude.