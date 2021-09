28 Settembre 2021 14:52

Reggio Calabria, comunicazioni del Comune sul ripristino del senso di marcia sul Lungomare Falcomatà e Corso Matteotti

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria informa i cittadini che “a partire dalle ore 8.00 di domani, mercoledì 29 settembre 2021, sarà ripristinato il consueto senso di marcia in direzione nord-sud su Lungomare Falcomatà e sud-nord su corso Matteotti. Contestualmente saranno ripristinate tutte le aree di sosta cosi come conformate prima dell’istituzione sperimentale dell’isola pedonale per il periodo estivo“.