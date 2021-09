Reggio Calabria: conto alla rovescia per “Confrontiamoci”, il 1° dibattito tra gruppi politici giovanili reggini

3 Settembre 2021 11:13

La gioventù politica di Reggio Calabria si compatta attorno al suo futuro. Non più attori non protagonisti, bensì artefici del proprio destino

Forza Italia Giovani, Articolo 1, Gioventù Nazionale, Giovani Democratici, Lega Giovani, UDC Giovani. La gioventù politica di Reggio Calabria si compatta attorno al suo futuro. Non più attori non protagonisti, bensì artefici del proprio destino. Le nuove leve delle varie forze politiche tutte insieme per un dibattito pubblico che vuole porre al centro gli interessi comuni, in un periodo storico in cui troppo spesso la bagarre politica si trasforma in bagarre personalistica questo evento riporterà al centro i contenuti e le idee politiche, puntando soprattutto su quella diversità di vedute e di ideologie che spesso le separa.

Ed è proprio dal mondo giovanile che parte questo messaggio in piena campagna elettorale, messaggio importante anche in virtù del fatto che a distanza di qualche settimana si insedierà la nuova classe dirigente che guiderà la Calabria per i prossimi anni. “Confrontiamoci” non sarà un meeting improntato esclusivamente alle tematiche giovanili, come si potrebbe pensare. Il confronto sarà anche su temi più cocenti e di ampie vedute, come la riforma della Giustizia e la politica estera italiana. Ciliegina sulla torta sarà il dibattito finale su la Calabria del domani. L’evento, moderato da Adele Briganti sarà il 16 settembre, ore 18.00, in via Quartiere militare n.20 (RC) e in diretta streaming tramite i canali social dei rispettivi gruppi.