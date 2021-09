17 Settembre 2021 19:00

Reggio Calabria, Forza Italia Giovani: “con i partiti giovanili abbiamo scritto una bellissima pagina di politica nella nostra città. È questo il nostro modo di fare politica, da sempre”

“Ieri sera insieme ad Articolo 1, Partito Democratico(Giovani Democratici), Fratelli d’Italia (Gioventù Nazionale), Lega Giovani e Udc Giovani abbiamo scritto una bellissima pagina di politica a Reggio Calabria. Spesso, purtroppo, siamo abituati a divisioni e odio, c’è infatti chi vede la politica come un attacco alle persone, c’è chi invece in modo serio e maturo non trasmette odio ma si confronta, non attacca le persone ma crea dibattito”. E’ quanto scrive in una nota il Coordinamento Forza Italia Giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Ed è proprio questo che ieri abbiamo fatto nella stupenda location del Cineteatro metropolitano, abbiamo discusso, ci siamo confrontati, ci siamo anche provocati, lo abbiamo però fatto sui temi, sulle idee, sulle diverse visioni di politica e di Città che abbiamo. È questo il nostro modo di fare politica, da sempre. Non sarà un evento isolato, ci faremo promotori di iniziative simili in futuro, dalle quali siamo certo usciranno altre proposte per il futuro dei nostri territori”, conclude la nota.