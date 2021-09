Reggio Calabria, concluso il mandato di direttore di dipartimento del prof. Ferrara: il ringraziamento del gruppo studentesco “La Proposta”

23 Settembre 2021 16:38

Il Gruppo Studentesco La Proposta dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, con il presente comunicato stampa, intende “porgere i più vivi e sentiti ringraziamenti al professore Massimiliano Ferrara per l’impeccabile ed efficientissimo lavoro svolto come Direttore del Dipartimento DiGiES. L’esigenza di rivolgere questo pensiero nei confronti del professore Ferrara è nata spontaneamente dai ragazzi de La Proposta quando è stato ufficializzato il termine del mandato, con l’intenzione di esprimere sincera gratitudine per lo splendido lavoro svolto durante il mandato triennale. Tutti i ragazzi del gruppo – e siamo sicuri sia un pensiero condiviso dall’intera comunità studentesca – hanno riconosciuto nel prof. Ferrara un punto di riferimento del nostro Dipartimento, in qualsiasi momento, nonostante e soprattutto durante il lockdown, mostrandosi sempre attento e focalizzato nel risolvere le problematiche sollevate da ogni singolo studente. Ci terremmo inoltre a sottolineare quanto fatto dal Direttore nell’ambito dei miglioramenti promossi a livello di strutture e laboratori: vogliamo ricordare, in modo particolare, tra le numerose attività, il restyling di Palazzo Zani, l’ammodernamento delle aule per permettere a tutti gli studenti di seguire le lezioni in streaming, la creazione di quattro laboratori multimediali informatici per un totale di ottanta postazioni. Crediamo che l’operato del prof. Ferrara, inteso a 360 gradi, sia stato ineccepibile e impeccabile e la soddisfazione maturata da ogni studente giorno dopo giorno, iniziativa dopo iniziativa, sia stata l’ennesima conferma che quanto fatto rimarrà nella storia del Dipartimento e dell’intero Ateneo. Rivolgiamo per l’ennesima volta i più sentiti ringraziamenti al professore Massimiliano Ferrara con l’augurio che la sua carriera possa essere piena di ulteriori soddisfazioni”.