Vaccini a Reggio Calabria, al Gom arriva la siringa senza ago: ecco come prenotarsi

Da lunedì, 27 settembre, anche al Centro Vaccini del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria è disponibile la siringa senza ago. “Si tratta di un device rivoluzionario che consente la somministrazione non solo dei vaccini, ma anche dei comuni farmaci, funziona a pressione e consente un assorbimento immediato del vaccino riducendo sia i tempi di trattamento che le barriere psicologiche di trattamento con ago”, spiega il Covid Manager dell’azienda reggina, il Dott. Francesco Moschella.

“Il suo utilizzo è indicato nei soggetti affetti da belonefobia (paura dell’ago), nei soggetti con disabilità, nei soggetti affetti da patologie infettive trasmissibili con il sangue, in quanto azzera le possibilità di puntura accidentale, come potrebbe avvenire usando le classiche siringhe, aumentando, dunque, gli standard di sicurezza anche per gli operatori – prosegue la nota – . Si tratta di una modalità di somministrazione del vaccino che, certamente, incontrerà il favore delle fasce più giovani della popolazione, in cui si riscontra una più alta percentuale di individui belonefobici”.

Coloro che sono affetti da belonefobia certificata dal medico curante, possono prenotare la vaccinazione con il device senza ago inviando una mail all’indirizzo centrovaccini@ospedalerc.it. Riceveranno in risposta la data e l’ora in cui presentarsi per la vaccinazione.