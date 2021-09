Reggio Calabria: autobus non riesce a raggiungere il capolinea a causa delle buche, passeggeri costretti a scendere a Via Cardinale Portanova [FOTO]

17 Settembre 2021 17:18

Reggio Calabria: autobus non riesce a raggiungere il capolinea a causa delle buche, passeggeri costretti a scendere su Via Cardinale Portanova e raggiungere l’Università di Ingegneria o le abitazioni a piedi

Paradossale quello che succede a Reggio Calabria: un autobus di linea non riesce a raggiungere il capolinea a causa delle strade dissestate pertanto i passeggeri sono costretti a scendere su Via Cardinale Portanova e raggiungere l’Università di Ingegneria o le abitazioni a piedi. E’ quanto ci segnala un lettore: “a nulla sono valse le segnalazioni sollecitate in questi mesi agli uffici preposti per un intervento affinché si scongiurasse il pericolo di chiusura che ad oggi per forza maggiore si è dovuto attuare. Purtroppo questi episodi sono una consuetudine per il territorio urbano della nostra città e a farne le spese purtroppo sono coloro i quali si devono muovere con i mezzi pubblici: studenti, anziani e persone impossibilitate a mezzi alternativi”. In alto la FOTOGALLERY completa.