Reggio Calabria, attimi di paura in serata: auto si ribalta a Sbarre [FOTO]

24 Settembre 2021 22:36

Un’auto si è ribaltata in serata a Sbarre, vicino al centro di Reggio Calabria

Serata movimentata a Sbarre, zona vicino al centro di Reggio Calabria. In serata, qualche ora fa, un’auto si è infatti ribaltata, come si può vedere dalla foto in evidenza dell’articolo. Non si conoscono ancora le dinamiche dell’incidente né le condizioni dell’autista. Immediato l’intervento dei soccorsi.