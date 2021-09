7 Settembre 2021 12:41

Reggio Calabria, auto in fiamme in via Arconti

Paura in pieno centro a Reggio Calabria dove intorno all’1 di questa notte un’auto ha preso fuoco in via Arconti angolo con via Lemos. L’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme. Sono in corso accertamenti per stabilire la causa del rogo. Nelle ultime settimane questi episodi sono abbastanza frequenti in tutta la città.