Reggio Calabria, atto vandalico all’ambulanza della Croce Rossa: la solidarietà della Cisl

11 Settembre 2021 11:57

Reggio Calabria, la solidarietà della Cisl Funzione Pubblica dopo l’atto vandalico all’ambulanza della Croce Rossa

“Esprimiamo solidarietà ai volontari e alle volontarie della Croce Rossa di Reggio Calabria, è inaccettabile il grave atto vandalico compiuto nei loro confronti”.

Cosi dichiara il Segretario Generale della Cisl Funzione Pubblica di Reggio Calabria Vincenzo Sera, un atto ignobile, insopportabile e molto grave.

“I soccorritori e le soccorritrici, le associazioni di volontariato devono essere protetti e tutelati sempre. Si esprime vicinanza al Presidente, la dott. Daniela Dattola che con magistrale professionalità garantisce i sette principi fondamentali di Garanzia delle azioni del Movimento Internazionale che ne costituiscono lo spirito e l’etica. L’atto vandalico di un mezzo, continua Vincenzo Sera, che deve portare soccorso all’intera comunità non trova giustificazione alcuna va condannato e perseguito. I volontari della Croce Rossa operano non solo prestando soccorso sulle ambulanze, ma anche negli ospedali, nelle case di riposo, nei centri di accoglienza per migranti, nei centri sportivi, nelle scuole e in situazioni di emergenza intere comunità. Il costante intensificarsi di aggressioni ai medici, agli operatori sanitari, ai mezzi delle associazioni e del servizio pubblico nella nostra città Metropolitana, richiede una maggiore tutela e cura nei confronti di chi si occupa della salute e che in questo momento è esposto a episodi di violenza intollerabili”.