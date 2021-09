Reggio Calabria, atti vandalici contro la Croce Rossa Italiana: la solidarietà dell’Automobile Club

10 Settembre 2021 18:21

Il Presidente Giuseppe Martorano a nome di tutto l’ Automobile Club di Reggio Calabria esprime la propria solidarietà al Presidente della Croce Rossa Italiana Daniela Dattola

Il Presidente Giuseppe Martorano a nome di tutto l’Automobile Club di Reggio Calabria esprime “la propria solidarietà al Presidente della Croce Rossa Italiana Daniela Dattola per il vile atto vandalico e intimidatorio di cui sono stati fatti oggetto alcuni mezzi di soccorso. Il lavoro svolto dai volontari della CRI è fondamentale per garantire la catena dei soccorsi nella nostra città, vista anche la scarsità dei mezzi delle aziende sanitarie, soprattutto oggi che siamo alle prese con una recrudescenza della pandemia da Covid-19. Tempestivo l’intervento delle Forze dell’ordine che hanno già individuato i responsabili del vile gesto e i componenti dell’ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria che hanno sin da subito messo a disposizione gli spazi per ospitare i mezzi della Croce Rossa. Il Presidente dell’ Automobile Club di Reggio Calabria sottolinea come la tempestività delle azioni intraprese hanno dato la possibilità alla CRI di proseguire con il suo fondamentale lavoro per la nostra comunità”.