Reggio Calabria: arriva l’abbonamento scolastico “protetto” di ATAM

30 Settembre 2021 17:50

Reggio Calabria, la nota di ATAM su un abbonamento urbano ed extraurbano

“Per ATAM avere un orecchio teso verso i propri utenti non é solo un modus operandi, una ricerca continua di miglioramento, ma anche un modo per offrire risposte alle REALI esigenze della gente.

Per questo motivo abbiamo deciso di inserire un “paracadute” al nostro abbonamento annuale scolastico, una sorta di strumento che vi permetterà di recuperare il tempo in cui, a causa di possibili lockdown o di chiusure parziali e momentanee, non potrete utilizzare l’abbonamento”. Lo afferma in una nota l’ufficio stampa di ATAM.

“Si tratta di un procedimento unico, che nessuna azienda di trasporto pubblico in Italia ha intrapreso, e lo mettiamo in campo proprio perché vogliamo rassicurarvi rispetto all’acquisto di un abbonamento annuale, abbiamo sentito spesso genitori chiedere:

“…e se poi chiudono?”

Ecco la nostra risposta.

Abbonamento Scolastico “Protetto”

Il funzionamento sarà semplice, basterà compilare un modulo ed allegare la comunicazione della chiusura dell’istituto o della classe, al termine del periodo in cui gli studenti non hanno usufruito del titolo di viaggio, gli stessi giorni verranno riaccreditati con una proroga sull’abbonamento. Inoltre per gli abbonati scolastici 2020/2021 verranno ristorati, a chi ne farà richiesta, 30 giorni da aggiungere in coda all’abbonamento ove fosse ancora attivo oppure con decorrenza dal momento dell’accettazione della richiesta. Queste iniziative sono completamente a carico dell’Azienda, a dimostrazione di quanto sia importante poter venire incontro alle vostre necessità”.