Reggio Calabria, Amalia Bruni sulla presunta incandidabilità di Muraca: “è compatibile con il nostro codice etico” [VIDEO]

20 Settembre 2021 22:58

Reggio Calabria, Amalia Bruni sulla presunta incandidabilità di Muraca cambia registro: “ho parlato con due candidati, si può candidare ed è compatibile con il nostro codice etico”

Prosegue la campagna elettorale del Centro/Sinistra in vista delle elezioni regionali del prossimo 3 e 4 ottobre. Evento questa sera a Piazza Camagna a Reggio Calabria alla presenza di Amalia Bruni, la quale si è soffermata sulla vicenda Muraca, cambiando registro rispetto alle parole dell’altra sera durante la visita di Di Maio: “ho parlato con due avvocati, non sussiste nessun problema, il candidato in questione può proseguire la campagna elettorale ed è compatibile con il nostro codice etico sottoscritto anche dal Partito Democratico”. In basso il VIDEO completo con le parole di Bruni.