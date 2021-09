Reggio Calabria: all’Università “Alighieri” la consegna di 2 borse di studio a due studenti del Corso di Diploma di Alta Formazione Docenti

16 Settembre 2021 10:42

Reggio Calabria: all’Università “Dante Alighieri” la consegna di 2 borse di studio, erogate dal Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38, a due studenti stranieri del Corso di Diploma di Alta Formazione Docenti

Il primo evento, nell’ambito delle manifestazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, organizzato dall’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria (Unida), si svolgerà venerdì 17 settembre 2021 alle ore 16.30 presso l’Aula Magna G. Reale dell’Università. L’incontro prevede la consegna di 2 borse di studio, erogate dal Rotary Club Reggio Calabria Sud – Parallelo 38, a due studenti stranieri del Corso di Diploma di Alta Formazione Docenti, con presentazione degli elaborati su argomenti inerenti alla figura di Dante Alighieri. A seguire, una lettura del canto XXXIII del Paradiso del Prof. Antonio D’Elia. L’incontro avverrà in presenza (nel rispetto della normativa vigente anti-Covid).